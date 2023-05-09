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Венгрия не сможет блокировать решение: Шольц призывает реформировать ЕС

Лидер Германии призывает ЕС отказаться от согласованного всеми странами решения во время голосования, а предлагает их принимать квалифицированным большинством.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что пришло время для перемен в Европейском Союзе и призвал к реформам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание пресс-релиза Европарламента.

Венгрия не сможет блокировать решение: Шольц призывает реформировать ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Европейский Союз редко был настолько объединенным, как после нападения России на Украину. Однако отдельные страны, являющиеся членами ЕС, отказываются голосовать за важные для Европы решения, либо используют голосование для давления на другие страны, либо просто затягивают решение.


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Выступая в Европарламенте, немецкий политик Олаф Шольц призвал к реформам в голосовании в Европейском Союзе. По его мнению, в будущем больше решений в ЕС должно приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.

"Нужно принимать больше решений Совета квалифицированным большинством по международной и налоговой политике... Хочу сказать скептикам, что не единодушие или стопроцентное одобрение всех решений создают наиболее возможную демократическую легитимность. Напротив, именно поиск и борьба за союзы большинства характеризуют нас как демократов", – сказал Олаф Шольц.

Для получения квалифицированного большинства предложение должно быть одобрено по меньшей мере 55% государств, которые также представляют по меньшей мере 65% населения ЕС.

Примером негативности единодушного решения является постоянно блокированная Венгрия или затягивающая решение о помощи ЕС для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц отреагировал на демонстрацию военной силы на параде в Москве.

Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии растут настроения за выход из ЕС.



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Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR85002/olaf-scholz-we-need-a-geopolitical-larger-reformed-eu-open-to-the-future
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