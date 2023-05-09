Венгрия не сможет блокировать решение: Шольц призывает реформировать ЕС

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что пришло время для перемен в Европейском Союзе и призвал к реформам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание пресс-релиза Европарламента.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Европейский Союз редко был настолько объединенным, как после нападения России на Украину. Однако отдельные страны, являющиеся членами ЕС, отказываются голосовать за важные для Европы решения, либо используют голосование для давления на другие страны, либо просто затягивают решение.
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Выступая в Европарламенте, немецкий политик Олаф Шольц призвал к реформам в голосовании в Европейском Союзе. По его мнению, в будущем больше решений в ЕС должно приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.
Для получения квалифицированного большинства предложение должно быть одобрено по меньшей мере 55% государств, которые также представляют по меньшей мере 65% населения ЕС.
Примером негативности единодушного решения является постоянно блокированная Венгрия или затягивающая решение о помощи ЕС для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц отреагировал на демонстрацию военной силы на параде в Москве.
Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии растут настроения за выход из ЕС.
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