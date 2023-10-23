Одна из стран ЕС заблокировала решение о финансовой помощи Украине: какая причина

Европейский Союз намерен проголосовать о предоставлении Украине восьмого транша помощи на сумму в 500 млн евро, однако Венгрия заблокировала это решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".



Венгрия блокирует новый транш для Украины от ЕС Фото из открытых источников

Венгрия не поддержала общие тенденции ЕС о помощи Украине и заблокировала попытку Европейского Союза на новый транш.

"В ЕС снова не смогли принять предоставление восьмого транша для Украины на 500 миллионов евро", — сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

Йозняк утверждает, что Венгрия таким образом ставит ультиматум для Украины, чтобы исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка международных спонсоров войны. НАПК в сентябре временно приостановила статус для венгерского банка, однако Будапешт требует от Украины юридических гарантий, которые бы зафиксировали невозможность возвращения OTP Bank в список международных "спонсоров войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правления "Газпрома" заявил об увеличении поставок российского газа в две страны — Китай и Венгрию. Это произошло после визита премьер-министра Виктора Орбана в Китай, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали об американском профессоре Стэнфордского университета Фрэнсисе Фукуяме, который раскритиковал Венгрию за присутствие в ЕС и назвал страну без демократии. В то же время Фукуяма считает, что Украина заслуживает быть членом Европейского Союза. Интересно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жалуется на ЕС и заявляет, что там считают позицию Будапешта пророссийской.