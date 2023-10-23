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Одна из стран ЕС заблокировала решение о финансовой помощи Украине: какая причина

Одна из стран ЕС заблокировала решение о финансовой помощи Украине.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Европейский Союз намерен проголосовать о предоставлении Украине восьмого транша помощи на сумму в 500 млн евро, однако Венгрия заблокировала это решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Одна из стран ЕС заблокировала решение о финансовой помощи Украине: какая причина

Венгрия блокирует новый транш для Украины от ЕС Фото из открытых источников

Венгрия не поддержала общие тенденции ЕС о помощи Украине и заблокировала попытку Европейского Союза на новый транш.


"В ЕС снова не смогли принять предоставление восьмого транша для Украины на 500 миллионов евро", — сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

Йозняк утверждает, что Венгрия таким образом ставит ультиматум для Украины, чтобы исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка международных спонсоров войны. НАПК в сентябре временно приостановила статус для венгерского банка, однако Будапешт требует от Украины юридических гарантий, которые бы зафиксировали невозможность возвращения OTP Bank в список международных "спонсоров войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правления "Газпрома" заявил об увеличении поставок российского газа в две страны — Китай и Венгрию. Это произошло после визита премьер-министра Виктора Орбана в Китай, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали об американском профессоре Стэнфордского университета Фрэнсисе Фукуяме, который раскритиковал Венгрию за присутствие в ЕС и назвал страну без демократии. В то же время Фукуяма считает, что Украина заслуживает быть членом Европейского Союза. Интересно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жалуется на ЕС и заявляет, что там считают позицию Будапешта пророссийской.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/
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