Одна из стран ЕС заблокировала решение о выделении Украине финансовой помощи

Европейский Союз оказывает помощь в войне Украине и постоянно выделяет финансовую помощь. Венгрия и ее лидер Виктор Орбан постоянно блокируют такую поддержку, требуя от ЕС каких-либо бонусов для себя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg .

Министр финансов Венгрии Михай Варга. Фото: с открытых источников

Решение о выделении Украине пакета помощи в 18 млрд евро должно быть принято всеми 27 членами правительств ЕС. Единственный представитель из всех стран Европейского Союза, кто сообщил, что не собирается поддержать такое решение был министр финансов Венгрии Михай Варга.

Такое решение не удивительно, ведь в начале недели другой венгерский политик министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заверил, что его страна не будет поддерживать долгосрочные финансовые программы для Украины. Сиярто говорит, что Венгрия готова финансово помогать Украине на двустороннем соглашении между странами и отмечает, что совместное кредитование во время эпидемии коронавируса. Министр иностранных дел Венгрии считает, что этих денег более чем достаточно для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз стремится наказать Венгрию, но власти Орбана могут этого избежать. ЕС заморозил все денежные поступления в Венгрию и выдвинул беспокойство из-за значительной коррупции в верхушках венгерских властей. Виктору Орбану дали несколько месяцев, чтобы привести все в порядок и создать антикоррупционный механизм для уменьшения финансовых преступлений в Венгрии. Постоянная блокировка решений ЕС Венгрия может использовать для своих целей, как это было с санкциями на газ.

Также "Комментарии" писали о заявлении Виктора Орбана, который сообщил венграм, что следует готовиться к затяжной войне.

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