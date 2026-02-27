Орбан берет ЕС в заложники: как жесткий ультиматум выставил за помощь Украине

Венгрия тормозит принятие нового, 20-го пакета санкций ЕС против России, увязывая свое согласие с выделением ей оборонного кредита на 16 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето не только на санкции, но и на масштабный кредит Украине в 90 млрд евро. Формально Будапешт требует от Киева возобновить прокачку нефти по трубопроводу, который, по утверждению украинской стороны, был поврежден в результате российской атаки. Однако источники в ЕС считают, что истинная цель – добиться одобрения венгерской заявки на заем по программе SAFE.

Эта инициатива предусматривает дешевые кредиты странам блока для закупки оружия и усиления обороны на фоне российской угрозы. Венгрия рассчитывает получить 16 млрд евро, но Европейская комиссия пока не утвердила заявку. Более того, по данным СМИ, Брюссель затягивает первый транш в 2,4 млрд евро, хотя официально это отрицает.

ЕС надеялся утвердить санкции и финансовую помощь Киеву к четвертой годовщине вторжения РФ. В апреле у Украины могут закончиться средства, а в самой Венгрии пройдут выборы, что усиливает политическое напряжение.

Ранее Брюссель уже заморозил 17 млрд евро для Будапешта из-за претензий к верховенству права. Теперь санкционная политика против Москвы рискует стать инструментом внутренней игры Орбана с Евросоюзом.

