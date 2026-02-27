Орбан бере ЄС у заручники: як жорсткий ультиматум виставив за допомогу Україні

Угорщина гальмує ухвалення нового, 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, пов'язуючи свою згоду з виділенням їй оборонного кредиту на 16 млрд євро. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів Євросоюзу.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пригрозив накласти вето не лише на санкції, а й на масштабний кредит Україні 90 млрд євро. Формально Будапешт вимагає від Києва відновити прокачування нафти трубопроводом, який, за твердженням української сторони, був пошкоджений внаслідок російської атаки. Проте джерела в ЄС вважають, що справжня мета – досягти схвалення угорської заявки на позику за програмою SAFE.

Ця ініціатива передбачає дешеві кредити країнам блоку на закупівлю зброї та посилення оборони на тлі російської загрози. Угорщина розраховує отримати 16 млрд євро, але Європейська комісія наразі не затвердила заявку. Більше того, за даними ЗМІ, Брюссель затягує перший транш у 2,4 млрд. євро, хоча офіційно це заперечує.

ЄС сподівався затвердити санкції та фінансову допомогу Києву до четвертої річниці вторгнення РФ. У квітні Україна може закінчити кошти, а в самій Угорщині відбудуться вибори, що посилює політичну напругу.

Раніше Брюссель уже заморозив 17 млрд євро для Будапешта через претензії до верховенства права. Наразі санкційна політика проти Москви ризикує стати інструментом внутрішньої гри Орбана з Євросоюзом.

