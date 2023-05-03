Орбан идет на уступки: ЕС может разблокировать для Венгрии 13 млрд

Парламент Венгрии одобрил закон о судах и таким образом может разблокировать 13 млрд евро, которые Европейский Союз заблокировал из-за нарушения верховенства права и коррупции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Орбан принял судебные реформы от ЕС. Фото из открытых источников

Венгерский парламент подавляющим большинством принял закон об усилении независимости судебной системы. Проект был представлен правительством премьер-министра Виктора Орбана и получил одобрение Еврокомиссии. Новый закон усиливает полномочия совета судей по надзору за судами, ограничивает правительство подавать апелляции в Конституционный суд, а также автоматизирует распределение судебных дел между судьями во избежание прямого вмешательства политиков в процесс.

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Принятие закона может помочь Венгрии получить от ЕС 13 млрд евро из 22, которые были заблокированы из-за проблем верховенства права и падения демократических стандартов.

Судебные реформы это лишь часть пакета Еврокомиссии по 27 требованиям для Венгрии. Другие требования включают в себя борьбу с коррупцией, защиту основных прав в ЕС, свободу слова и права для ЛГБТК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана назвали союзников и партнеров Венгрии. Среди озвученных стран прозвучали Россия и США.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии резко упали настроения поддержки Европейского Союза. Одним из факторов этого стала политика премьер-министра Виктора Орбана, направленная на критику Европейского Союза из-за поддержки Украины против российской агрессии. Процесс, вероятно, выхода Венгрии из Евросоюза получил название Huxit.