Орбан ищет альтернативу российскому газу. Подписанное соглашение с партнером с Востока

Венгрия переживает экономический кризис во время правления премьер-министра Виктора Орбана, а санкции против режима Путина усиливают его для венгерского народа. Потому Орбан постоянно критикует Запад и блокирует санкции против России. Теперь венгерский политик ищет альтернативу российскому газу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBJ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

ЕС с 5 декабря приостановил покупку российской нефти, а с 5 февраля будет остановлен импорт нефтепродуктов из РФ. Также Европа сокращает поставки газа из России и заключает новые контракты с другими странами. То же делает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подписавший с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о удвоении объемов импорта природного газа и электроэнергии.

"В настоящее время наиболее реалистичным сценарием диверсификации для Европы является транспортировка энергоносителей из Азербайджана", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что его страна выиграет из такого соглашения, ведь поставки газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору будут проходить через Венгрию.

"Мы рады, что Венгрия будет не частью проблемы, а частью решения, когда речь идет о поставках энергоресурсов в Европу", — сказал Орбан, а Алиев добавил, что его страна "имеет много энергии, чтобы удовлетворить потребности Европы как надежный поставщик в течение следующих 100 лет".

Во время совместной пресс-конференции обоих президентов Орбан успел еще раз покритиковать ЕС.

"Война в наших соседях и санкции, введенные в ответ на нее Брюсселем, создали особую угрозу для Венгрии с точки зрения энергетической безопасности Европы", — сказал Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан хочет заблокировать следующий пакет санкций против России, куда будет включена российская атомная промышленность и компания "Росатом". Именно последняя обслуживает единственную венгерскую атомную станцию, обеспечивающую страну до 40% электроэнергии.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия попала в список позорных стран.

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