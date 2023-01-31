Орбан ищет альтернативу российскому газу. Подписанное соглашение с партнером с Востока

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Slava Kot
Венгрия переживает экономический кризис во время правления премьер-министра Виктора Орбана, а санкции против режима Путина усиливают его для венгерского народа. Потому Орбан постоянно критикует Запад и блокирует санкции против России. Теперь венгерский политик ищет альтернативу российскому газу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBJ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
ЕС с 5 декабря приостановил покупку российской нефти, а с 5 февраля будет остановлен импорт нефтепродуктов из РФ. Также Европа сокращает поставки газа из России и заключает новые контракты с другими странами. То же делает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подписавший с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о удвоении объемов импорта природного газа и электроэнергии.
Орбан отметил, что его страна выиграет из такого соглашения, ведь поставки газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору будут проходить через Венгрию.
Во время совместной пресс-конференции обоих президентов Орбан успел еще раз покритиковать ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан хочет заблокировать следующий пакет санкций против России, куда будет включена российская атомная промышленность и компания "Росатом". Именно последняя обслуживает единственную венгерскую атомную станцию, обеспечивающую страну до 40% электроэнергии.
Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия попала в список позорных стран.
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