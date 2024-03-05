Орбан не будет встречаться с Зеленским: какая причина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что встреча премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможна, пока Киев не изменит законодательство, в котором говорится о правах венгерских национальных меньшинств.

Орбан и Зеленский не встретятся. Фото из открытых источников

По словам венгерского министра, украинское правительство не предоставило никаких предложений, которые содержали бы прогресс относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатской области, которыми оно пользовалось до 2015 года.

"Должны констатировать, что ответный документ, отправленный нам украинскими коллегами, не содержит никаких сдвигов в этой сфере. Пока в Украине не будет принято необходимое законодательство для восстановления прав венгерской национальной общины, условия для встречи на высоком уровне просто не могут быть созданы", – заявил Петер Сиярто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".