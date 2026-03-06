Официальный Будапешт приложит все усилия, чтобы прекратить транзит важных товаров для Украины. На такой шаг Венгрия пойдет, если работа нефтепровода "Дружба" не будет возобновлена. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

"Мы остановим и те вещи, которые проходят через Венгрию и важны для Украины. Мы остановили поставки бензина в Украину, дизель также не поставляем. Электроэнергию пока поставляем, но и те важные для Украины товары, которые проходят транзитом через Венгрию, мы также остановим", — заявил Орбан.

Одиозный политик также заявил, что Будапешт никогда не поддержит никакую финансовую помощь Киеву, "пока Украина не выполнит свои обязательства".

По словам Виктора Орбана, наиболее вероятен сценарий, что Украина скорее останется без денег, чем Венгрия без нефти.

Орбан назвал "государственным бандитизмом", что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба". Он также заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей, не будет предоставлять деньги на войну для Киева и не позволит Украине вступить в Европейский Союз.

