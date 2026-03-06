logo

Орбан обещает Украине ужас и конец мечты о ЕС: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан обещает Украине ужас и конец мечты о ЕС: детали

Избранный пошел ва-банк и угрожает остановить транзит всех важных для Украины поставок

6 марта 2026, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Будапешт приложит все усилия, чтобы прекратить транзит важных товаров для Украины. На такой шаг Венгрия пойдет, если работа нефтепровода "Дружба" не будет возобновлена. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

Орбан обещает Украине ужас и конец мечты о ЕС: детали

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Мы остановим и те вещи, которые проходят через Венгрию и важны для Украины. Мы остановили поставки бензина в Украину, дизель также не поставляем. Электроэнергию пока поставляем, но и те важные для Украины товары, которые проходят транзитом через Венгрию, мы также остановим", — заявил Орбан.

Одиозный политик также заявил, что Будапешт никогда не поддержит никакую финансовую помощь Киеву, "пока Украина не выполнит свои обязательства".

По словам Виктора Орбана, наиболее вероятен сценарий, что Украина скорее останется без денег, чем Венгрия без нефти.

Орбан назвал "государственным бандитизмом", что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба". Он также заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей, не будет предоставлять деньги на войну для Киева и не позволит Украине вступить в Европейский Союз.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что во время его визита в Москву Россия отдала двух пленных военнослужащих, которые воевали в рядах ВСУ и имеют венгерское и украинское гражданство. Они уже вернулись в Венгрию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Сийярто рассказал в Facebook.

Также издание "Комментарии" сообщало – с приближающимися выборами в Венгрии ситуация для действующего премьер-министра страны Виктора Орбана становится все более сложной и непрогнозируемой. Ведь, как свидетельствуют результаты социологических исследований, одиозный политик как никогда близок к потере власти. Его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной "Тисе" 12% – и это за два месяца до выборов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".




Источник: https://24.hu/belfold/2026/03/06/orban-viktor-kossuth-radio-interju-15/
