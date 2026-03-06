Орбан обіцяє Україні жахіття і кінець мрії про ЄС: деталі

Офіційний Будапешт докладе всіх зусиль, щоб припинити транзит важливих товарів для України. На такий крок Угорщина піде, якщо роботу нафтопроводу "Дружба" не буде відновлено. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю радіо Kossuth.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Ми зупинимо і ті речі, які проходять через Угорщину та важливі для України. Ми зупинили постачання бензину до України, дизель також не постачаємо. Електроенергію поки що постачаємо, але й ті важливі для України товари, що проходять транзитом через Угорщину, ми також зупинимо", — заявив Орбан.

Одіозний політик також заявив, що Будапешт ніколи не підтримає жодної фінансової допомоги Києву, "доки Україна не виконає своїх зобов’язань".

За словами Віктора Орбана, найбільш вірогідний сценарій, що Україна швидше залишиться без грошей, ніж Угорщина – без нафти.

Орбан назвав "державним бандитизмом" те, що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба". Він також заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, не надаватиме гроші на війну для Києва та не дозволить Україні вступити до Європейського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Угорщини Петр Сійярто розповів, що під час його візиту у Москву Росія віддала двох полонених військовослужбовців, які воювали в лавах ЗСУ та мають угорське та українське громадянство. Вони уже повернулися в Угорщину. Як інформує портал "Коментарі", про це Сійярто розповів у Facebook.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з наближенням виборів в Угорщині ситуація для чинного прем'єр-міністра країни Віктора Орбана стає все більше складною та непрогнозованою. Адже наразі, як свідчать результати соціологічних досліджень, одіозний політик як ніколи близький до втрати влади. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12% — і це за два місяці до виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".



