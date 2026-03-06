logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Орбан обіцяє Україні жахіття і кінець мрії про ЄС: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан обіцяє Україні жахіття і кінець мрії про ЄС: деталі

Обран пішов ва-банк і погрожує зупинити транзит усіх важливих для України поставок

6 березня 2026, 10:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Офіційний Будапешт докладе всіх зусиль, щоб припинити транзит важливих товарів для України. На такий крок Угорщина піде, якщо роботу нафтопроводу "Дружба" не буде відновлено. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю радіо Kossuth.

Орбан обіцяє Україні жахіття і кінець мрії про ЄС: деталі

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Ми зупинимо і ті речі, які проходять через Угорщину та важливі для України. Ми зупинили постачання бензину до України, дизель також не постачаємо. Електроенергію поки що постачаємо, але й ті важливі для України товари, що проходять транзитом через Угорщину, ми також зупинимо", — заявив Орбан.

Одіозний політик також заявив, що Будапешт ніколи не підтримає жодної фінансової допомоги Києву, "доки Україна не виконає своїх зобов’язань". 

За словами Віктора Орбана, найбільш вірогідний сценарій, що Україна швидше залишиться без грошей, ніж Угорщина – без нафти.

Орбан назвав "державним бандитизмом" те, що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба". Він також заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, не надаватиме гроші на війну для Києва та не дозволить Україні вступити до Європейського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Угорщини Петр Сійярто розповів, що під час його візиту у Москву Росія віддала двох полонених військовослужбовців, які воювали в лавах ЗСУ та мають угорське та українське громадянство. Вони уже повернулися в Угорщину. Як інформує портал "Коментарі", про це Сійярто розповів у Facebook.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з наближенням виборів в Угорщині ситуація для чинного прем'єр-міністра країни Віктора Орбана стає все більше складною та непрогнозованою. Адже наразі, як свідчать результати соціологічних досліджень, одіозний політик як ніколи близький до втрати влади. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12% — і це за два місяці до виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24.hu/belfold/2026/03/06/orban-viktor-kossuth-radio-interju-15/
Теги:

Новини

Всі новини