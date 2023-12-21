Орбан объяснил, почему венгры никогда не согласятся на вступление Украины в ЕС

Правительство Венгрии опасается, что, если Украина станет членом Европейского Союза, то вся центральноевропейская помощь от блока достанется Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Index".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан напомнил, что никогда еще страна, которая находится в состоянии войны, не хотела вступить в Евросоюз.

По его мнению, пока не ясно, вступит ли Украина в ЕС вместе с теми территориями, которые временно находятся под российской оккупацией. Отметим, что диалог о "частичном членстве" нашей страны сейчас не ведется.

"Несомненно то, что в случае вступления Украины вся помощь, которая до сих пор предоставлялась странам Центральной Европы, включая Венгрию, будет передана им", — добавил Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – придется ждать дольше, чем планировалось: когда состоится саммит ЕС для одобрения помощи Украине.



