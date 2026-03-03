Орбан объявил ультиматум Украине из-за заявления Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жестким заявлением по Украине после ответа президента Владимира Зеленского о ситуации с нефтепроводом "Дружба". Будапешт пригрозил блокировать все выгодные для Киева решения в Европейском Союзе, если транзит российской нефти не будет возобновлен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Орбан опубликовал в соцсети X отрывки интервью Зеленского и назвал его позицию по нефтепроводу "Дружба" "неприемлемой".

"Президент Украины Владимир Зеленский дал неприемлемый ответ. Таким образом, сегодня я призвал Президента Европейской Комиссии обеспечить выполнение соглашений, обязывающих Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Пока президент Зеленский не вернется в здравый смысл и нормальную жизнь, мы не поддержим ни одного решения, выгодного для Украины", — заявил Орбан.

Напомним, что Зеленский во время общения с журналистами ответил, возможно ли удовлетворить требование Орбана и открыть работу нефтепровода "Дружба", поврежденного из-за атак РФ.

"Россияне несколько раз бомбили "Дружбу", а затем атаковали наших техников, которые ее ремонтировали. Почему Орбан не обвинил россиян в бомбардировке?", — сказал Зеленский.

По его словам, возобновление "Дружбы" возможно только при прекращении огня, а Европе следует отказаться от российских энергоресурсов, которые Москва потом использует в войне против Украины. Также Зеленский подчеркнул, что не считает венгерский народ пророссийским и ожидает, что между странами будут нормальные отношения после поражения Орбана на выборах.

