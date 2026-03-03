Орбан объявил ультиматум Украине из-за заявления Зеленского

Рубрики
Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жестким заявлением по Украине после ответа президента Владимира Зеленского о ситуации с нефтепроводом "Дружба". Будапешт пригрозил блокировать все выгодные для Киева решения в Европейском Союзе, если транзит российской нефти не будет возобновлен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Орбан опубликовал в соцсети X отрывки интервью Зеленского и назвал его позицию по нефтепроводу "Дружба" "неприемлемой".
Напомним, что Зеленский во время общения с журналистами ответил, возможно ли удовлетворить требование Орбана и открыть работу нефтепровода "Дружба", поврежденного из-за атак РФ.
По его словам, возобновление "Дружбы" возможно только при прекращении огня, а Европе следует отказаться от российских энергоресурсов, которые Москва потом использует в войне против Украины. Также Зеленский подчеркнул, что не считает венгерский народ пророссийским и ожидает, что между странами будут нормальные отношения после поражения Орбана на выборах.
