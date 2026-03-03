Орбан оголосив ультиматум Україні через заяву Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із жорсткою заявою щодо України після відповіді президента Володимира Зеленського про ситуацію з нафтопроводом "Дружба". Будапешт пригрозив блокувати всі вигідні для Києва рішення в Європейському Союзі, якщо транзит російської нафти не буде відновлено.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Орбан опублікував у соцмережі X уривки інтерв’ю Зеленського та назвав його позицію щодо нафтопроводу "Дружба" "неприйнятною".

"Президент України Володимир Зеленський дав неприйнятну відповідь. Таким чином, сьогодні я закликав Президента Європейської Комісії забезпечити виконання угод, які зобов'язують Україну дозволити транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Доки президент Зеленський не повернеться до здорового глузду та нормального життя, ми не підтримаємо жодного рішення, вигідного для України", — заявив Орбан.

Нагадаємо, що Зеленський під час спілкування з журналістами відповів, чи можливо задовольнити вимогу Орбана і відкрити роботу нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений через атаки РФ.

"Росіяни кілька разів бомбили "Дружбу", а потім атакували наших техніків, які її ремонтували. Чому ж Орбан не звинуватив росіян у бомбардуванні?", — сказав Зеленський.

За його словами, відновлення "Дружби" можливе лише за умови припинення вогню, а Європі слід відмовитися від російських енергоресурсів, які Москва потім використовує у війні проти України. Також Зеленський наголосив, що не вважає угорський народ проросійським та очікує, що між країнами будуть нормальні відносини після поразки Орбана на виборах.

