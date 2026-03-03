Орбан оголосив ультиматум Україні через заяву Зеленського

Рубрики
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із жорсткою заявою щодо України після відповіді президента Володимира Зеленського про ситуацію з нафтопроводом "Дружба". Будапешт пригрозив блокувати всі вигідні для Києва рішення в Європейському Союзі, якщо транзит російської нафти не буде відновлено.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Орбан опублікував у соцмережі X уривки інтерв’ю Зеленського та назвав його позицію щодо нафтопроводу "Дружба" "неприйнятною".
Нагадаємо, що Зеленський під час спілкування з журналістами відповів, чи можливо задовольнити вимогу Орбана і відкрити роботу нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений через атаки РФ.
За його словами, відновлення "Дружби" можливе лише за умови припинення вогню, а Європі слід відмовитися від російських енергоресурсів, які Москва потім використовує у війні проти України. Також Зеленський наголосив, що не вважає угорський народ проросійським та очікує, що між країнами будуть нормальні відносини після поразки Орбана на виборах.
