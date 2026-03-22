Орбан оскандалился новым заявлением: что сказал о Зеленском
Орбан оскандалился новым заявлением: что сказал о Зеленском

Орбан критикует Зеленского и ЕС на митинге перед парламентскими выборами.

22 марта 2026, 14:10
Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное резонансное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском во время предвыборного выступления, сравнив современные политические споры с "исторической борьбой" венгров против коммунистического режима.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан обнародовал видео на платформе X, где он выступал перед поклонниками на митинге. По его словам, Венгрия уже доказала свою способность "защищать свободу", вспомнив о событиях, связанных с падением коммунизма и выводом советских войск.

"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианскую, семейно-ориентированную, патриотическую нацию. А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не будьте смешны", — сказал Орбан.

Подобные высказывания прозвучали на фоне напряженных отношений между Венгрией и Украиной, а также споров с руководством Европейского Союза. Будапешт неоднократно критиковал политику Брюсселя и выступал против отдельных решений по поддержке Украины.

Заявления Орбана также стали частью активной предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Партия премьера "Фидес" сейчас сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны оппозиционных сил.

В частности, политическое движение "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает партию Орбана примерно на 14%. На этом фоне риторика о "давлении Украины" и "диктате Брюсселя" стала одним из ключевых элементов его кампании.

Источник: https://x.com/pm_viktororban/status/2035621755612451129
