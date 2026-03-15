Орбан ответил на открытое письмо Ющенко: что сказал о Зеленском

Премьер-министр Виктор Орбан публично отреагировал на открытое письмо третьего президента Украины Виктора Ющенко, в котором украинский политик призвал Будапешт поддержать Киев в войне против России. В своем ответе венгерский премьер не только обратился к Ющенко, но и резко высказался в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского.

В письме, обнародованном в социальных сетях, Орбан призвал Ющенко "дать понять" Зеленскому, что Венгрия не примет давления или угроз со стороны Украины и не будет ей помогать в войне против РФ.

"Дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", — говорится в его письме, обнародованном в соцсети Х.

Орбан также заявил, что после начала войны Венгрия приняла украинских беженцев и открыла украиноязычные школы. В то же время, венгерский лидер повторил свои обвинения, что Украина якобы ограничивает возможности обучения венгерскому языку.

"Мы все еще хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас принять то, что мы не посылаем ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну", — ответил Орбан.

Накануне Виктор Ющенко в своем письме спросил венгерского лидера, "где девался тот Виктор?" указывая, что Орбан подыгрывает силам, которые уничтожали его народ. Бывший украинский президент подчеркнул, что Украина сегодня борется за свободу не только для себя, но и всей Европы, напомнив венгерскому лидеру об историческом опыте подавления свободы в Будапеште во время советской эпохи.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Венгрия не станет украинской колонией. Зачем Орбан выводит людей на улицы

Также "Комментарии" писали, близко ли конец Орбана. Что показывает опрос перед выборами в Венгрии.