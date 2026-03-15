Орбан відповів на відкритий лист Ющенка: що сказав про Зеленського

Прем’єр-міністр Віктор Орбан публічно відреагував на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, у якому український політик закликав Будапешт підтримати Київ у війні проти Росії. У своїй відповіді угорський прем’єр не лише звернувся до Ющенка, а й різко висловився на адресу чинного президента України Володимира Зеленського.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

У листі, оприлюдненому в соціальних мережах, Орбан закликав Ющенка "дати зрозуміти" Зеленському, що Угорщина не прийме тиску чи погроз з боку України та не буде їй допомагати у війні проти РФ.

"Дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини", – йдеться у його листі, оприлюдненому в соцмережі Х.

Орбан також заявив, що після початку війни Угорщина прийняла українських біженців і відкрила україномовні школи. Водночас угорський лідер повторив свої звинувачення, що Україна нібито обмежує можливості навчання угорською мовою.

"Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну", – відповів Орбан.

Напередодні Віктор Ющенко у своєму листі запитав угорського лідера, "де подівся той Віктор?" вказуючи, що Орбан підігрує силам, які знищували його народ. Колишній український президент наголосив, що Україна сьогодні бореться за свободу не лише для себе, а й для всієї Європи, нагадавши угорському лідеру про історичний досвід придушення свободи у Будапешті під час радянської епохи.

