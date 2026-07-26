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Орбан предсказал распад ЕС через 25 лет: назвал единственное условие спасения

Виктор Орбан заявил, что ЕС может прекратить существование 25 лет спустя без масштабных реформ.

26 июля 2026, 13:45
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Slava Kot

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз может прекратить существование в течение следующих 25 лет, если не сможет провести глубокие реформы. Такое заявление он сделал во время программного выступления в летнем лагере Тушваньош в Румынии.

Орбан предсказал распад ЕС через 25 лет: назвал единственное условие спасения

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

По словам Орбана, ЕС в нынешнем виде "нежизнеспособен" и рискует повторить судьбу международных организаций, которые потеряли свое влияние или были вынуждены кардинально измениться. Политик подчеркнул, что не хочет распада Евросоюза, однако сомневается в его способности адаптироваться к современным вызовам.

"Кто не способен приспособиться, тот исчезнет. И Европейский Союз, как я вижу на это время, не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Но если сегодня честно говорить о Европейском Союзе, то, кажется, он не способен реформировать себя. Поэтому я ни в коем случае не предсказываю ему великого будущего", — сказал Орбан.

Венгерский политик также высказался по поводу будущего руководящих институтов ЕС. На вопрос, согласился ли возглавить Европейскую комиссию, Орбан ответил, что эту должность, напротив, стоит ликвидировать. По его мнению, полномочия Еврокомиссии стали чрезмерными, а баланс между Брюсселем и государствами-членами был нарушен в пользу европейской бюрократии.

Орбан считает, что реформирование возможно только при условии прихода к власти в институтах ЕС политической группы "Патриоты за Европу", которая выступает за усиление роли национальных правительств. По мнению венгерского политика, проблемы Евросоюза начали накапливаться еще в 2015 году, когда под руководством тогдашнего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Комиссия, по его словам, превратилась из обеспечивающего исполнение договоров в политический центр принятия решений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии партия Мадяра подала изменения в Конституцию, которые поставят крест на амбициях Орбана.

Также "Комментарии" писали, что без Орбана ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ.



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Источник: https://mti.hu/hirek/2026/07/25/tusvanyos-orban-viktor-tortenelmi-feladat-var-magyar-fiatalokra
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