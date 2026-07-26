Орбан передрік розпад ЄС через 25 років: назвав єдину умову порятунку

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз може припинити існування протягом наступних 25 років, якщо не зможе провести глибокі реформи. Таку заяву він зробив під час програмного виступу в літньому таборі Тушваньош у Румунії.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

За словами Орбана, ЄС у нинішньому вигляді є "нежиттєздатним" і ризикує повторити долю міжнародних організацій, які втратили свій вплив або були змушені кардинально змінитися. Політик наголосив, що не бажає розпаду Євросоюзу, однак сумнівається у його здатності адаптуватися до сучасних викликів.

"Хто не здатний пристосуватися, той зникне. І Європейський Союз, як я бачу на цей час, не здатний пристосуватися. Я не хочу, щоб він зник. Але якщо сьогодні чесно говорити про Європейський Союз, то, здається, він не здатний реформувати себе. Тому я ні в якому разі не пророкую йому великого майбутнього", — заявив Орбан.

Угорський політик також висловився щодо майбутнього керівних інституцій ЄС. На запитання, чи погодився б очолити Європейську комісію, Орбан відповів, що цю посаду, навпаки, варто ліквідувати. На його переконання, повноваження Єврокомісії стали надмірними, а баланс між Брюсселем і державами-членами був порушений на користь європейської бюрократії.

Орбан вважає, що реформування можливе лише за умови приходу до влади в інституціях ЄС політичної групи "Патріоти за Європу", яка виступає за посилення ролі національних урядів. На думку угорського політика, проблеми Євросоюзу почали накопичуватися ще у 2015 році, коли під керівництвом тодішнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера Комісія, за його словами, перетворилася з органу, що забезпечував виконання договорів, на політичний центр ухвалення рішень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Угорщині партія Мадяра подала зміни до Конституції, які поставлять хрест на амбіціях Орбана.

Також "Коментарі" писали, що без Орбана ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти РФ.