Орбан попередив угорців про наближення до війни: терміново розпочинає збір підписів у країні
Орбан попередив угорців про наближення до війни: терміново розпочинає збір підписів у країні

Прем'єр Угорщини Орбан задумав зібрати підписи проти "воєнного плану" ЄС

11 жовтня 2025, 17:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні збирання підписів проти плану оборони, який обговорюють лідери країн-членів Євросоюзу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це одіозний політик написав у своєму Facebook.

Орбан попередив угорців про наближення до війни: терміново розпочинає збір підписів у країні

Віктор Орбан. Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

"Нас чекає спекотна осінь. Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", — написав Віктор Орбан.

За його словами, на саміті ЄС, що пройшов у столиці Данії на початку жовтня, він чітко дав зрозуміти – "ми про це не просили". Після цього, заявив він, проти Угорщини було розгорнуто кампанію, що включає звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами та юридичні маніпуляції.

"Ми не можемо просто не діяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", — заявив він.

Згодом він виклав у мережу кілька фотографій із фермерського ринку Пештержебет, на одній із яких він підписує петицію "проти військових планів ЄС".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу", а "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС". Свою заяву одіозний прем'єр зробив у мережі Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – якщо так станеться і Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, тоді країни блоку мають бути готовими до того, щоб виплачувати українцям гроші за різними програмами. Саме через це Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан .




Джерело: https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/1369434111220850
