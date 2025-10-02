Орбан раскрыл карты: почему на самом деле Венгрия против членства Украины в ЕС

Если так произойдет и Украина станет полноправным членом Европейского Союза, тогда страны блока должны быть готовы к тому, чтобы выплачивать украинцам деньги по различным программам. Именно из-за этого Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Одиозный премьер отметил, что Будапешт якобы поддерживает стратегическое партнерство с Украиной, но не может принять членство Киева в ЕС, потому что оно будет означать, что война войдет в ЕС. В таком случае Евросоюз должен был бы платить Украине деньги. Венграм это не подходит.

Политик также акцентировал, что членство Украины в ЕС – это якобы слишком большая привилегия для Киева. И в будущем будет достаточно стратегического партнерства со справедливым соглашением по экономике, энергетике и безопасности.

