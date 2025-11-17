logo

Орбан признался, как на него сильно кричала Меркель
Орбан признался, как на него сильно кричала Меркель

Виктор Орбан рассказал, как Ангела Меркель повышала на него голос.

17 ноября 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о новых деталях своего многолетнего политического сотрудничества с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, немецкая экс-лидерша неоднократно кричала на него из-за разногласий в позициях.

Орбан признался, как на него сильно кричала Меркель

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью подкасту MD Meets заявил, что Ангела Меркель иногда повышала голос. Несмотря на это, венгерский премьер подчеркнул, что работать с ней ему нравилось, даже несмотря на глубокие разногласия по многим политическим вопросам.

"Я уважал Ангелу Меркель за многое. Она была очень умной и привлекательной. В политике внешность иногда важна. Мне нравилось сотрудничать с ней. Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, она делала это даже чаще моей жены. Но это говорит о многом… она открытый человек, интеллектуал", — сказал Орбан.

По его словам, сейчас стало "модно говорить о ней плохо", но Орбан считает это несправедливым. Венгерский премьер уверяет, что Меркель "сделала много хорошего для Германии и Европы, и, конечно, много плохого",

Ранее Меркель отказалась признать ошибкой строительство газопровода "Северный поток", увеличившего объемы поставок российского газа в Германию. Газопровод соединил Россию с ЕС, став важным фактором влияния на Европу со стороны РФ. Также Меркель активно выступала против членства Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель неожиданно обвинила Польшу и страны Балтии в начале войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, как бывший премьер Эстонии Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине.



