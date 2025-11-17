Орбан признался, как на него сильно кричала Меркель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о новых деталях своего многолетнего политического сотрудничества с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, немецкая экс-лидерша неоднократно кричала на него из-за разногласий в позициях.

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью подкасту MD Meets заявил, что Ангела Меркель иногда повышала голос. Несмотря на это, венгерский премьер подчеркнул, что работать с ней ему нравилось, даже несмотря на глубокие разногласия по многим политическим вопросам.

"Я уважал Ангелу Меркель за многое. Она была очень умной и привлекательной. В политике внешность иногда важна. Мне нравилось сотрудничать с ней. Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, она делала это даже чаще моей жены. Но это говорит о многом… она открытый человек, интеллектуал", — сказал Орбан.

По его словам, сейчас стало "модно говорить о ней плохо", но Орбан считает это несправедливым. Венгерский премьер уверяет, что Меркель "сделала много хорошего для Германии и Европы, и, конечно, много плохого",

Ранее Меркель отказалась признать ошибкой строительство газопровода "Северный поток", увеличившего объемы поставок российского газа в Германию. Газопровод соединил Россию с ЕС, став важным фактором влияния на Европу со стороны РФ. Также Меркель активно выступала против членства Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

