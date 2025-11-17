Орбан зізнався, як на нього сильно кричала Меркель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів про нові деталі свого багаторічного політичного співробітництва з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, німецька екслідерка неодноразово кричала на нього через розбіжності у позиціях.

Ангела Меркель. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан в інтерв’ю подкасту MD Meets заявив, що Ангела Меркель інколи підвищувала на нього голос. Попри це, угорський прем’єр наголосив, що працювати з нею йому подобалося, навіть попри глибокі розбіжності щодо багатьох політичних питань.

"Я поважав Ангелу Меркель за багато чого. Вона була дуже розумною та привабливою. У політиці зовнішність іноді важлива. Мені подобалося співпрацювати з нею. Іноді вона навіть кричала на мене. Це було недобре, вона робила це навіть частіше, ніж моя дружина. Але це говорить багато про що… вона відкрита людина, інтелектуал", — сказав Орбан.

За його словами, нині стало "модно говорити про неї погано", але Орбан вважає це несправедливим. Угорський прем’єр запевняє, що Меркель "зробила багато хорошого для Німеччини та для Європи, і, звичайно, багато поганого",

Раніше Меркель відмовилася визнати помилкою будівництво газопроводу "Північний потік", який збільшив обсяги поставок російського газу до Німеччини. Газопровід з'єднав Росію із ЄС, ставши важливим фактором впливу на Європу з боку РФ. Також Меркель активно виступала проти членства України на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році.

