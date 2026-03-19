Главная Новости Мир ЕС Орбан признался, почему Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на резкую критику Брюсселя
НОВОСТИ

Орбан признался, почему Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на резкую критику Брюсселя

Орбан назвал две главные причины, по которым Будапешт не планирует выходить из ЕС.

19 марта 2026, 08:55
Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему его страна не рассматривает выход из Европейского Союза, даже несмотря на регулярную критику политики Брюсселя. По словам венгерского лидера, решение оставаться в ЕС обусловлено как цивилизационными, так и экономическими причинами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью GB News заявил, что для венгров членство в Европейском Союзе отчасти связано с исторической и культурной идентичностью.

"Мы принадлежим к римско-христианской традиции Европы, а не к православной и не к мусульманской. Поэтому для венгров принадлежность к ЕС — это, по крайней мере, частично, вопрос цивилизации, к которой ты принадлежишь", — сказал Орбан.

Второй причиной венгерский лидер назвал экономические причины. По его словам, Венгрия относительно небольшое государство с населением около 10 миллионов человек, не имеющее значительных запасов природных ресурсов или энергоносителей.

"Мы потеряли свои территории в результате Первой мировой войны… Нас приговорили к смерти, но мы выжили. Итак, нам нужна рабочая сила, продукты, созданные этой рабочей силой, нам нужны рынки. А ЕС означает рынок", — ответил Орбан.

В то же время венгерский премьер вновь раскритиковал политический курс Евросоюза, заявив, что современные ценности, продвигаемые Брюсселем, не совпадают со взглядами правительства Венгрии.

Венгрия является одним из самых больших получателей средств ЕС в пересчете на душу населения. В среднем чистые поступления от ЕС ежегодно прибавляли около 3% ВВП страны. Совокупно за 20 лет страна уплатила ориентировочно 25-30 миллиардов евро в бюджет ЕС, тогда как получила от Евросоюза грантов и субсидий более чем на 100 миллиардов евро. Таким образом, Венгрия получила "чистыми" около 70 миллиардов евро от ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан сделал новое скандальное заявление о Путине и статусе Украины.

Также "Комментарии" писали, близко ли конец Орбана. Что показывают опрос перед выборами в Венгрии.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CT18a0JdUbk
