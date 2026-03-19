Орбан признался, почему Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на резкую критику Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему его страна не рассматривает выход из Европейского Союза, даже несмотря на регулярную критику политики Брюсселя. По словам венгерского лидера, решение оставаться в ЕС обусловлено как цивилизационными, так и экономическими причинами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью GB News заявил, что для венгров членство в Европейском Союзе отчасти связано с исторической и культурной идентичностью.

"Мы принадлежим к римско-христианской традиции Европы, а не к православной и не к мусульманской. Поэтому для венгров принадлежность к ЕС — это, по крайней мере, частично, вопрос цивилизации, к которой ты принадлежишь", — сказал Орбан.

Второй причиной венгерский лидер назвал экономические причины. По его словам, Венгрия относительно небольшое государство с населением около 10 миллионов человек, не имеющее значительных запасов природных ресурсов или энергоносителей.

"Мы потеряли свои территории в результате Первой мировой войны… Нас приговорили к смерти, но мы выжили. Итак, нам нужна рабочая сила, продукты, созданные этой рабочей силой, нам нужны рынки. А ЕС означает рынок", — ответил Орбан.

В то же время венгерский премьер вновь раскритиковал политический курс Евросоюза, заявив, что современные ценности, продвигаемые Брюсселем, не совпадают со взглядами правительства Венгрии.

Венгрия является одним из самых больших получателей средств ЕС в пересчете на душу населения. В среднем чистые поступления от ЕС ежегодно прибавляли около 3% ВВП страны. Совокупно за 20 лет страна уплатила ориентировочно 25-30 миллиардов евро в бюджет ЕС, тогда как получила от Евросоюза грантов и субсидий более чем на 100 миллиардов евро. Таким образом, Венгрия получила "чистыми" около 70 миллиардов евро от ЕС.

