Орбан рассказал, как унизил Трампа во время телефонного разговора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он "жестко отстоял" позицию Будапешта по закупке российских энергоносителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан, выступая на встрече Цифрового гражданского круга Цивишварош в Дебрецене, рассказал детали позднего ночного звонка с Дональдом Трампом. По его словам, американский президент пытался убедить Венгрию отказаться от российского газа и нефти.

"Поздно вечером я ужинал с супругой, когда президент США неожиданно позвонил нам на кухню в Синего. Мы обсуждали, откажется ли Венгрия от российских энергоносителей. Я, конечно, представлял венгерскую национальную позицию", — рассказал Орбан в видео, опубликованном в TikTok.

Венгерский премьер заметил, что после разговора с американским лидером он "спокойно лег спать", поскольку убежден, что отстоял интересы своей страны.

"Съев лечо, я мог спокойно лечь спать, потому что мы отстояли интересы Венгрии, как и положено. Знаю, это звучит грубо, но таких ситуаций будет много", — сказал венгерский лидер.

Орбан также добавил, что ожидает дальнейшего давления со стороны США и ЕС по вопросу российских энергоносителей. При этом он подверг резкой критике оппозицию, заявив, что ее представителей "купили в Брюсселе".

Напомним, что на Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда американский лидер заявил, что планирует надавить на Орбана, чтобы Венгрия отказалась от закупки российской нефти.

Резюмируя, можно сказать, что Орбан отказал Трампу, несмотря на попытку президента США убедить Венгрию отказаться от закупки энергоресурсов у РФ.

