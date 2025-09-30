Орбан розповів, як принизив Трампа під час телефонної розмови

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він "жорстко відстояв" позицію Будапешта щодо закупівлі російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан, під час виступу на зустрічі Цифрового громадянського кола Цівішварош у Дебрецені, розповів деталі пізнього нічного дзвінка з Дональдом Трампом. За його словами, американський президент намагався переконати Угорщину відмовитися від російського газу та нафти.

"Пізно ввечері я вечеряв із дружиною, коли президент США несподівано зателефонував нам на кухню в Сінего. Ми обговорювали, чи відмовиться Угорщина від російських енергоносіїв. Я, звісно, представляв угорську національну позицію", — розповів Орбан у відео, опублікованому на його акаунті в TikTok.

Угорський прем’єр зауважив, що після розмови з американським лідером він "спокійно ліг спати", оскільки переконаний, що відстояв інтереси своєї країни.

"З’ївши лечо, я міг спокійно лягти спати, бо ми відстояли інтереси Угорщини, як і належить. Знаю, це звучить грубо, але таких ситуацій буде багато", — сказав угорський лідер.

Орбан також додав, що очікує подальшого тиску з боку США та ЄС у питанні російських енергоносіїв. При цьому він різко розкритикував опозицію, заявивши, що її представників "купили у Брюсселі".

Нагадаємо, що на Генеральній Асамблеї ООН Дональд Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді американський лідер заявив, що планує натиснути на Орбана, аби Угорщина відмовилася від закупівлі російської нафти.

Резюмуючи, можна сказати, що Орбан відмовив Трампу, попри спробу президента США переконати Угорщину відмовитися від закупівлі енергоресурсів в РФ.

