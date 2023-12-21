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Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан объяснил свое решение не блокировать начало нового этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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15 декабря во время голосования о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану "выйти на кофе", чтобы другие лидеры Европейского Союза поддержали решение по Украине. Теперь Виктор Орбан объяснил, почему он сделал такой шаг.

Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открыто высказывающийся против вступления Украины в ЕС, рассказал, почему покинул зал голосования, на котором другие страны поддержали начало нового этапа переговоров для Украины. По словам Орбана, "Венгрия не сможет остановить 26 стран" и добавил, что "было сложнее… остаться живым".

Также Орбан заявил, что Венгрия имеет иное видение войны в Украине, чем другие страны на Западе.

"Венгрия единственная в Европе изначально выступает за необходимость прекращения огня в Украине", – сказал Виктор Орбан в интервью TV2.

Венгерский премьер считает, что война в Украине должна быть локальным и изолированным конфликтом. Вероятно, таким образом Орбан в очередной раз намекает на позицию Венгрии перестать помогать Украине, снять санкции с России и сотрудничать с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат Валерий Чалый высказал мнение, что Виктор Орбан "кинул" Путина, покинув зал перед голосованием по переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали об очередной стране ЕС, в которой заявили, что Виктор Орбан может работать на президента РФ Владимира Путина. Чешский политик считает, что венгерский премьер является своеобразным троянским конем для Европейского Союза и пытается шантажировать другие страны.



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Источник: https://index.hu/belfold/2023/12/20/orban-viktor-tv2-interju-miniszterelnok/
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