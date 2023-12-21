Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о вступлении Украины в ЕС

15 декабря во время голосования о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану "выйти на кофе", чтобы другие лидеры Европейского Союза поддержали решение по Украине. Теперь Виктор Орбан объяснил, почему он сделал такой шаг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открыто высказывающийся против вступления Украины в ЕС, рассказал, почему покинул зал голосования, на котором другие страны поддержали начало нового этапа переговоров для Украины. По словам Орбана, "Венгрия не сможет остановить 26 стран" и добавил, что "было сложнее… остаться живым".

Также Орбан заявил, что Венгрия имеет иное видение войны в Украине, чем другие страны на Западе.

"Венгрия единственная в Европе изначально выступает за необходимость прекращения огня в Украине", – сказал Виктор Орбан в интервью TV2.

Венгерский премьер считает, что война в Украине должна быть локальным и изолированным конфликтом. Вероятно, таким образом Орбан в очередной раз намекает на позицию Венгрии перестать помогать Украине, снять санкции с России и сотрудничать с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат Валерий Чалый высказал мнение, что Виктор Орбан "кинул" Путина, покинув зал перед голосованием по переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали об очередной стране ЕС, в которой заявили, что Виктор Орбан может работать на президента РФ Владимира Путина. Чешский политик считает, что венгерский премьер является своеобразным троянским конем для Европейского Союза и пытается шантажировать другие страны.