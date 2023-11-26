Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине: "россияне не проиграют"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. По словам венгерского политика, в Москве не будет изменений, поэтому реальность такова, что "россияне не проиграют" в войне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан о войне в Украине. Фото из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что Запад правильно отреагировал на российскую оккупацию украинских территорий в 2014 году. Премьер-министр Венгрии указал, что минские соглашения и заморозка войны на Донбассе являются "стратегически верным" решением Запада.

Однако Орбан добавил, что помощь Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году является "стратегически ошибочным" решением Европейского Союза.



X. "Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что на передовой украинцы не победят. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Политических изменений в Москве не будет. Это реальность", – сообщает слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети.

Напомним, что Венгрия постоянно блокирует решение ЕС о помощи Украине, а премьер-министр Виктор Орбан призывает снять санкции с Москвы и прекратить войну в Украине, отдав оккупированные территории России.

Ранее портал "Комментарии" писал о решении правительства Виктора Орбана провести в Венгрии референдум по Украине. Главным вопросом будет, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Как сообщают местные СМИ, Орбан планирует во время референдума устроить крупную пропагандистскую кампанию против Украины. Основная идея — это обвинить ЕС, который якобы предоставляет Киеву деньги для войны, что должны были бы пойти на Венгрию.

Также "Комментарии" сообщали, что Венгрия отправила Украине помощь. Стало известно, что именно поступило от правительства Орбана.