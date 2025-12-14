Орбан везет на саммит ЕС 1,6 млн анкет: хочет сорвать помощь Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что привезет на ближайший саммит Европейского Союза в Брюсселе 1,6 миллиона анкет с ответами венгров о вступлении Украины в ЕС. По словам главы венгерского правительства, эти документы должны продемонстрировать позицию граждан, якобы выступающих против европейской интеграции Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Недавно в Венгрии закончились "национальные консультации" – формат опроса, который венгерские власти регулярно используют для подтверждения своих политических решений. Критики называют его манипулятивным, поскольку вопросы формулируются в пристрастной форме, а сам процесс не имеет независимого контроля.

Орбан опубликовал в соцсетях фото ящиков с бумажными анкетами и заявил, что лично доставит их в Брюссель правительственным самолетом.

"Вернули 1,6 млн консультационных анкет. Многие высказали свое мнение о планах увеличения налогов на войне. Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выскажу мнение молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать дополнительную плату за превышение веса багажа", – написал премьер.

По утверждению Орбана, в опросе приняло участие около 1,6 миллиона граждан. В то же время независимые наблюдатели обращают внимание, что это примерно 20% взрослого населения страны, в то время как подавляющее большинство венгров не участвовало в консультации.

Легитимность результатов опроса вызывает серьезные сомнения как в Евросоюзе, так и внутри самой Венгрии. В комментариях под сообщением Орбана многие пользователи раскритиковали методы проведения консультации.

"Манипулированные, контролируемые вопросы. И за это мы еще и заплатили", — написал пользователь Ласло Раймон.

"Опрос тирана никто не контролировал. Неудивительно, что не обнародуют реальное количество заполненных анкет", — добавил Золтан Лангмар.

Другие отмечают, что около 80% взрослого населения вообще не вернули анкеты.

Подобные "национальные консультации" правительство Орбана использовало и раньше, в частности в июне 2025 года, когда власти заявили, что 95% участников выступили против вступления Украины в ЕС. Эти данные также не подтверждены независимой проверкой.

