Орбан заявив про "оголошення війни": яке рішення обурило лідера Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на рішення Європейського Союзу про безстрокове замороження російських активів, назвавши його фактичним "оголошенням війни". Заяву угорський лідер зробив 13 грудня, коментуючи домовленість послів ЄС, ухвалену напередодні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

За словами Орбана, йдеться про заморожені в Європі 200 мільярдів євро російських коштів, переважно розміщених у Бельгії. Угорський лідер заявив, що не хоче миритися з цим рішенням ЄС.

"Я збираюся воювати в Брюсселі, уникаючи Угорщини і торкаючись російського багатства, це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, якщо 200-300 мільярдів євро багатства втрачено, будуть наслідки. Ситуація погіршується з шаленою швидкістю тиждень за тижнем", – сказав Орбан.

Окремо прем’єр розкритикував Брюссель за ігнорування позиції Будапешта, зазначивши, що це, на його думку, демонструє кризу принципу верховенства права в ЄС. Орбан також попередив, що рішення щодо російських активів може мати юридичні наслідки для бельгійських компаній, які зберігають ці кошти, і навіть поставити під удар економіку Бельгії.

"У нас також є наші національні резерви прямо там, як у росіян, бельгійців, якщо вони торкнуться цього, ми також повинні подумати, чи це в правильному місці? Якщо вони торкнуться цього, інші країни можуть не зберігати свої гроші в євро. Крім того, ці гроші доведеться повернути компанії, яка порушила цей контракт, це бельгійська компанія, яка може повалити бельгійську економіку", — додав Орбан.

Також Орбан попередив своїх прихильників, що вони повинні бути готові до спроби Брюсселя "виграти вибори в їхній країні".

Рішення про безстрокове замороження російських активів у ЄС було ухвалене 12 грудня і розглядається як частина довгострокової санкційної стратегії проти Росії через війну проти України.

