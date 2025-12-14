Орбан везе на саміт ЄС 1,6 млн анкет: хоче зірвати допомогу Україні від ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що привезе на найближчий саміт Європейського Союзу в Брюсселі 1,6 мільйона анкет із відповідями угорців щодо вступу України до ЄС. За словами глави угорського уряду, ці документи мають продемонструвати позицію громадян, які нібито виступають проти європейської інтеграції України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Нещодавно в Угорщині закінчилися "національні консультації" — формат опитування, який угорська влада регулярно використовує для підтвердження своїх політичних рішень. Критики називають його маніпулятивним, оскільки питання формулюються в упередженій формі, а сам процес не має незалежного контролю.

Орбан опублікував у соцмережах фото ящиків із паперовими анкетами та заявив, що особисто доставить їх до Брюсселя урядовим літаком.

"Повернули 1,6 млн консультаційних анкет. Багато людей висловили свою думку щодо планів збільшення податків на війні. Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не стягуватиме додаткову плату за перевищення ваги багажу", — написав прем’єр.

За твердженням Орбана, в опитуванні взяли участь близько 1,6 мільйона громадян. Водночас незалежні спостерігачі звертають увагу, що це приблизно 20% дорослого населення країни, тоді як переважна більшість угорців участі в консультації не брала.

Легітимність результатів опитування викликає значні сумніви як у Євросоюзі, так і всередині самої Угорщини. У коментарях під дописом Орбана багато користувачів розкритикували методи проведення консультації.

"Маніпульовані, контрольовані питання. І за це ми ще й заплатили", — написав користувач Ласло Раймон.

"Опитування тирана ніхто не контролював. Не дивно, що не оприлюднюють реальну кількість заповнених анкет", — додав Золтан Лангмар.

Інші наголошують, що близько 80% дорослого населення взагалі не повернули анкети.

Подібні "національні консультації" уряд Орбана використовував і раніше, зокрема у червні 2025 року, коли влада заявила, що 95% учасників виступили проти вступу України до ЄС. Ці дані також не були підтверджені незалежною перевіркою.

