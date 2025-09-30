Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине

Россия якобы уже победила в войне против Украины, при этом она слаба в военном и экономическом плане. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своими резкими высказывания ми в адрес Украины.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир", — отметил Виктор Орбан.

При этом премьер подчеркнул, что Россия якобы не может навредить Венгрии, так как она военно, экономически и демографически слабая.

"Мы сильнее, но ведем себя как более слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", — добавил Виктор Орбан.

Отметим, ранее Виктор Орбан в интервью программе "Время бойцов" заявил, что Будапешт не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей — газа и нефти. По его словам, у правительства есть две веские причины для сохранения таких поставок.

Глава правительства прямо признал, что снабжение осуществляется со стороны государства-агрессора – Российской Федерации. Однако в случае прекращения этого процесса Венгрия будет вынуждена искать альтернативные источники, что создает значительную неопределенность.

"Другие источники энергии менее надежны, чем поставки, закрепленные долгосрочными контрактами с Россией. А значит, Москва гарантирует нам энергетическую безопасность", — пояснил Орбан.

