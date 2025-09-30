logo

Главная Новости Мир ЕС Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине

Премьер Венгрии считает, что Москва уже победила в войне против Украины

30 сентября 2025, 14:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия якобы уже победила в войне против Украины, при этом она слаба в военном и экономическом плане. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своими резкими высказывания ми в адрес Украины.

Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир", — отметил Виктор Орбан.

При этом премьер подчеркнул, что Россия якобы не может навредить Венгрии, так как она военно, экономически и демографически слабая.

"Мы сильнее, но ведем себя как более слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", — добавил Виктор Орбан.

Отметим, ранее Виктор Орбан в интервью программе "Время бойцов" заявил, что Будапешт не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей — газа и нефти. По его словам, у правительства есть две веские причины для сохранения таких поставок.

Глава правительства прямо признал, что снабжение осуществляется со стороны государства-агрессора – Российской Федерации. Однако в случае прекращения этого процесса Венгрия будет вынуждена искать альтернативные источники, что создает значительную неопределенность.

"Другие источники энергии менее надежны, чем поставки, закрепленные долгосрочными контрактами с Россией. А значит, Москва гарантирует нам энергетическую безопасность", — пояснил Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Литвы Каютутис Будрис считает, что Евросоюзу в ближайшее время следует запустить свой "план Б" для разблокирования начала переговоров с Украиной, которые заблокированы из-за сопротивления Венгрии.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qbj6VuZ3q2k
