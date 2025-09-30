Рубрики
Кравцев Сергей
Россия якобы уже победила в войне против Украины, при этом она слаба в военном и экономическом плане. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своими резкими высказывания ми в адрес Украины.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
При этом премьер подчеркнул, что Россия якобы не может навредить Венгрии, так как она военно, экономически и демографически слабая.
Отметим, ранее Виктор Орбан в интервью программе "Время бойцов" заявил, что Будапешт не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей — газа и нефти. По его словам, у правительства есть две веские причины для сохранения таких поставок.
Глава правительства прямо признал, что снабжение осуществляется со стороны государства-агрессора – Российской Федерации. Однако в случае прекращения этого процесса Венгрия будет вынуждена искать альтернативные источники, что создает значительную неопределенность.
