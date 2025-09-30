logo_ukra

Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні
НОВИНИ

Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні

Прем'єр Угорщини вважає, що Москва вже перемогла у війні проти України

30 вересня 2025, 14:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому вона слабка у військовому та економічному плані. Як передає портал "Коментарі", таку заяву зробив одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу України.

Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

"Цю війну вже вирішено. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", — зазначив Віктор Орбан.

При цьому прем'єр наголосив, що Росія нібито не може нашкодити Угорщині, оскільки вона військово, економічно та демографічно слабка.

"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", — додав Віктор Орбан.

Зазначимо, раніше Віктор Орбан в інтерв'ю програмі "Час бійців" заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв — газу та нафти. За його словами, уряд має дві вагомі причини для збереження таких поставок.

Глава уряду прямо визнав, що постачання здійснюється з боку держави-агресора – Російської Федерації. Однак у разі припинення цього процесу Угорщина буде змушена шукати альтернативних джерел, що створює значну невизначеність.

"Інші джерела енергії менш надійні, ніж постачання, закріплені довгостроковими контрактами з Росією. Отже, Москва гарантує нам енергетичну безпеку", — пояснив Орбан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Литви Каютутіс Будріс вважає, що Євросоюзу найближчим часом слід запустити свій план Б для розблокування початку переговорів з Україною, які заблоковані через опір Угорщини.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Qbj6VuZ3q2k
