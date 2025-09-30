Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні

Рубрики
Росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому вона слабка у військовому та економічному плані. Як передає портал "Коментарі", таку заяву зробив одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу України.
Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел
При цьому прем'єр наголосив, що Росія нібито не може нашкодити Угорщині, оскільки вона військово, економічно та демографічно слабка.
Зазначимо, раніше Віктор Орбан в інтерв'ю програмі "Час бійців" заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв — газу та нафти. За його словами, уряд має дві вагомі причини для збереження таких поставок.
Глава уряду прямо визнав, що постачання здійснюється з боку держави-агресора – Російської Федерації. Однак у разі припинення цього процесу Угорщина буде змушена шукати альтернативних джерел, що створює значну невизначеність.
