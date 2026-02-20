Орбан висунув новий ультиматум: на що не повинен сподіватися Київ, до триває війна з РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення російської війни проти України.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Прем’єр додав, що не бачить шансів на налагодження відносин доки триває війна.
Читайте також на порталі "Коментарі" — прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано висловився про можливу поразку на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня. Під час спільної пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо він заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів голосування.
На прес-конференції журналісти запитали Віктора Орбана, чи готовий він змиритися з поразкою на виборах в Угорщині. Прямої відповіді від угорського лідера не прозвучало. Натомість прем’єр нагадав, що багато років був в опозиції.
Також видання "Коментарі" повідомляло — Єврокомісія останніми тижнями помітно скоротила публічну критику прем'єра Угорщини Віктор Орбан і навіть розглядає можливість виділення його уряду нових коштів напередодні парламентських виборів. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі побоюються, що жорсткі заяви можуть стати аргументом в антибрюссельській кампанії Будапешта.