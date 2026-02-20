Орбан висунув новий ультиматум: на що не повинен сподіватися Київ, до триває війна з РФ

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення російської війни проти України.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин – це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться", – зазначив Віктор Орбан після першого засідання Ради миру у Вашингтоні.

Прем’єр додав, що не бачить шансів на налагодження відносин доки триває війна.

"Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну", – заявив Орбан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано висловився про можливу поразку на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня. Під час спільної пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо він заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів голосування.

На прес-конференції журналісти запитали Віктора Орбана, чи готовий він змиритися з поразкою на виборах в Угорщині. Прямої відповіді від угорського лідера не прозвучало. Натомість прем’єр нагадав, що багато років був в опозиції.

"Я був лідером опозиції 16 років. Це означає, що іноді я програю, іноді виграю. Тож не потрібно боятися того, що станеться з Угорщиною", – заявив Орбан.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Єврокомісія останніми тижнями помітно скоротила публічну критику прем'єра Угорщини Віктор Орбан і навіть розглядає можливість виділення його уряду нових коштів напередодні парламентських виборів. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі побоюються, що жорсткі заяви можуть стати аргументом в антибрюссельській кампанії Будапешта.



