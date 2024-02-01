СМИ узнали, на какие компромиссы пришлось согласиться ЕС, ради утверждения помощи Украине

Страны-члены Евросоюза во время саммита 1 февраля единогласно согласовали пакет поддержки Украине на 50 миллиардов евро. Однако они договорились о двух компромиссах. В частности, ежегодно будут проходить дебаты по реализации программы, а при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии для пересмотра в контексте нового бюджета ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"На основе ежегодного отчета комиссии о внедрении механизма для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по внедрению механизма с целью предоставления рекомендаций. В случае необходимости через два года Европейский совет предложит комиссии внести предложение для пересмотра в контексте новой MFF (Ред. – многолетняя финансовая рамка)", – отмечают журналисты, со ссылкой текст документа ЕС.

По словам пресс-секретаря председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министр Виктор Орбан в конце концов поддался давлению после ряда встреч с премьер-министрами Италии, Франции и Германии.

Напомним, лидеры Европейского Союза в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в 2024 году Украина получит от стран Европейского Союза не менее 21 млрд евро военной помощи. Тогда как за предыдущие два года получила 28 млрд евро. О чем говорят подобные заявления? Можно ли сказать, что Европа очнулась от некого летаргического сна – и готова в разы увеличить поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также снижения помощи со стороны США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



