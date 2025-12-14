Орбан заявил об "объявлении войны": какое решение возмутило лидера Венгрии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на решение Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, назвав его фактическим "объявлением войны". Заявление венгерский лидер сделал 13 декабря, комментируя договоренность послов ЕС, принятую накануне.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
По словам Орбана, речь идет о замороженных в Европе 200 миллиардах евро российских средств, преимущественно размещенных в Бельгии. Венгерский лидер заявил, что не желает мириться с этим решением ЕС.
Отдельно премьер подверг критике Брюссель за игнорирование позиции Будапешта, отметив, что это, по его мнению, демонстрирует кризис принципа верховенства права в ЕС. Орбан также предупредил, что решение по российским активам может иметь юридические последствия для хранящих эти средства бельгийских компаний, а также поставить под удар экономику Бельгии.
Также Орбан предупредил своих приверженцев, что они должны быть готовы к попытке Брюсселя "выиграть выборы в их стране".
Решение о бессрочном замораживании российских активов в ЕС было принято 12 декабря и рассматривается как часть долгосрочной санкционной стратегии против России из-за войны против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о начавшихся 13 декабря массовых протестах в Венгрии. На них Орбана призывают уйти в отставку.
Также "Комментарии" писали, что в Кабмине отреагировали по требованию Орбана остановить помощь Евросоюзу Украине.