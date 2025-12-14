logo

Орбан заявил об "объявлении войны": какое решение возмутило лидера Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан заявил об "объявлении войны": какое решение возмутило лидера Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение ЕС о бессрочном замораживании российских активов.

14 декабря 2025, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на решение Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, назвав его фактическим "объявлением войны". Заявление венгерский лидер сделал 13 декабря, комментируя договоренность послов ЕС, принятую накануне.

Орбан заявил об "объявлении войны": какое решение возмутило лидера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

По словам Орбана, речь идет о замороженных в Европе 200 миллиардах евро российских средств, преимущественно размещенных в Бельгии. Венгерский лидер заявил, что не желает мириться с этим решением ЕС.

"Я собираюсь воевать в Брюсселе, избегая Венгрии и затрагивая российское богатство, это объявление войны. Я никогда не видел ничего подобного, если 200-300 миллиардов евро богатства потеряны, будут последствия. Ситуация ухудшается с бешеной скоростью неделю за неделей", – сказал Орбан.

Отдельно премьер подверг критике Брюссель за игнорирование позиции Будапешта, отметив, что это, по его мнению, демонстрирует кризис принципа верховенства права в ЕС. Орбан также предупредил, что решение по российским активам может иметь юридические последствия для хранящих эти средства бельгийских компаний, а также поставить под удар экономику Бельгии.

"У нас также есть наши национальные резервы прямо там, как у русских, бельгийцев, если они коснутся этого, мы также должны подумать, это ли в правильном месте? Если они коснутся этого, другие страны могут не хранить свои деньги в евро. Кроме того, эти деньги придется вернуть компании, нарушившей этот контракт, это бельгийская компания, которая может убить бельгийскую экономику", — добавил Орбан.

Также Орбан предупредил своих приверженцев, что они должны быть готовы к попытке Брюсселя "выиграть выборы в их стране".

Решение о бессрочном замораживании российских активов в ЕС было принято 12 декабря и рассматривается как часть долгосрочной санкционной стратегии против России из-за войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о начавшихся 13 декабря массовых протестах в Венгрии. На них Орбана призывают уйти в отставку.

Также "Комментарии" писали, что в Кабмине отреагировали по требованию Орбана остановить помощь Евросоюзу Украине.



Источник: https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/orban-viktor-felszolal-a-mohacsi-haboruellenes-nagygyulesen-kovese-nalunk-eloben
