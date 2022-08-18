logo

BTC/USD

23299.85

ETH/USD

1863.96

LTC/USD

60.63

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Переговоры лидеров Сербии и Косово: смогли ли стороны достичь соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры лидеров Сербии и Косово: смогли ли стороны достичь соглашения

Лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе двусторонних переговоров

сегодня, 19:57
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








  В ходе прошедших сегодня в Брюсселе двусторонних переговоров между лидерами Сербии и Косово стороны не сумели достичь соглашения. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель во время своего выступления .

Переговоры лидеров Сербии и Косово: смогли ли стороны достичь соглашения

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич не смогли найти компромиссы по важным вопросам, которые выносились во время обсуждения.

Кризис отношений Сербии и Косово: что известно

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидеры Косово и Сербии договорились о встрече . Премьер Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич через две недели собираются встретиться на переговорах с тем, чтобы решить обострение конфликта между двумя странами, которое произошло в начале августа. Об этом сообщил спикер ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано, который рассказал для издания Tanjug подробности предстоящей встречи. Спикер ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Вучичу и Курте встретиться 18 августа в Брюсселе.

Также "Комментарии" писали о конфликте между Сербией и Косово : почему войны не будет. 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. Появились риски появления новой горячей точки. Эксперты проанализировали ситуацию. Военный эксперт полковник запаса Сергей Грабский уверяет, что никаких проблем не будет. Балканы, по его словам, имеют основу тлеющего конфликта. Но поскольку там постоянно находятся войска НАТО (и в Косово, и в Боснии), риски значительно снижаются. По его словам, у той же Сербии – ограниченный военный потенциал.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f6fagsP4JVY&feature=youtu.be
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!