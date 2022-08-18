Переговоры лидеров Сербии и Косово: смогли ли стороны достичь соглашения



















В ходе прошедших сегодня в Брюсселе двусторонних переговоров между лидерами Сербии и Косово стороны не сумели достичь соглашения. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель во время своего выступления .

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич не смогли найти компромиссы по важным вопросам, которые выносились во время обсуждения.

Кризис отношений Сербии и Косово: что известно Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидеры Косово и Сербии договорились о встрече . Премьер Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич через две недели собираются встретиться на переговорах с тем, чтобы решить обострение конфликта между двумя странами, которое произошло в начале августа. Об этом сообщил спикер ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано, который рассказал для издания Tanjug подробности предстоящей встречи. Спикер ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Вучичу и Курте встретиться 18 августа в Брюсселе. Также "Комментарии" писали о конфликте между Сербией и Косово : почему войны не будет. 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. Появились риски появления новой горячей точки. Эксперты проанализировали ситуацию. Военный эксперт полковник запаса Сергей Грабский уверяет, что никаких проблем не будет. Балканы, по его словам, имеют основу тлеющего конфликта. Но поскольку там постоянно находятся войска НАТО (и в Косово, и в Боснии), риски значительно снижаются. По его словам, у той же Сербии – ограниченный военный потенциал.

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