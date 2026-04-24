logo

BTC/USD

77766

ETH/USD

2317.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС "Первый саммит ЕС без русских": Туск жестко потроллил Орбана
НОВОСТИ

"Первый саммит ЕС без русских": Туск жестко потроллил Орбана

Туск порадовался "первому саммиту ЕС без русских", намекая на Орбана

24 апреля 2026, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что неформальный саммит ЕС на Кипре "впервые проходит без русских" – явно намекая на венгерского премьера Виктора Орбана, который после поражения на выборах решил не ехать туда. Как передает портал "Комментарии", об этом глава польского правительства заявил в своем X.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск, который с четверга находится на Кипре на двухдневном неформальном саммите ЕС, назвал его "первым саммитом без русских".

"Встреча Европейского совета. Впервые за годы в комнате нет русских. Это большое облегчение", – написал он.

Стоит отметить, единственный из лидеров стран ЕС, отсутствующий на встрече – венгерский премьер Виктор Орбан, который вскоре покидает пост после 16 лет у власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите в Айя-Напе страны ЕС согласовали многолетнюю дискуссию по финансовой поддержке Украины, одобрив кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро. Однако первоначальный оптимизм быстро сменился более сдержанными оценками, ведь даже после ослабления позиций венгерского премьера Виктора Орбана европейские лидеры столкнулись с новыми противоречиями по поводу дальнейших шагов поддержки Киева. Как отмечает Politico, внутренние разногласия в ЕС остаются значительными.

По словам присутствовавших на обсуждениях дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах выглядел более уверенным и позитивно настроенным, чем в предыдущие месяцы. Это объясняется достижением важных финансовых договоренностей, усиливающих позиции Киева в диалоге с партнерами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Центральная Европа против Брюсселя: Мадьяр строит новый союз после падения Орбана.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости