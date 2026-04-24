"Перший саміт ЄС без росіян": Туск жорстко потролив Орбана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі "вперше проходить без росіян" – явно натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана, який після поразки на виборах вирішив не їхати туди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава польського уряду заявив у своєму X.

Туск, який із четверга перебуває на Кіпрі на дводенному неформальному саміті ЄС, назвав його "першим самітом без росіян".

"Зустріч Європейської ради. Вперше за роки в кімнаті немає росіян. Це велике полегшення", – написав він.

Варто зазначити, що єдиний із лідерів країн ЄС, який відсутній на зустрічі – угорський прем'єр Віктор Орбан, який незабаром залишає посаду після 16 років при владі.

країни ЄС погодили багаторічну дискусію щодо фінансової підтримки України, схваливши кредитний пакет у розмірі 90 мільярдів євро. Однак початковий оптимізм швидко змінився більш стриманими оцінками, адже навіть після ослаблення позицій угорського прем'єра Віктора Орбана європейські лідери зіткнулися з новими протиріччями щодо подальших кроків підтримки Києва. Як зазначає Politico, внутрішні розбіжності у ЄС залишаються значними.

За словами дипломатів, які були присутні на обговореннях, президент України Володимир Зеленський на переговорах виглядав більш впевненим і позитивно налаштованим, ніж у попередні місяці. Це пояснюється досягненням важливих фінансових домовленостей, які посилюють позиції Києва у діалозі із партнерами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Центральна Європа проти Брюсселя: Мадьяр будує новий союз після падіння Орбану.



