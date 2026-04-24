"Перший саміт ЄС без росіян": Туск жорстко потролив Орбана

Кравцев Сергей
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі "вперше проходить без росіян" – явно натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана, який після поразки на виборах вирішив не їхати туди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава польського уряду заявив у своєму X.
Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел
Туск, який із четверга перебуває на Кіпрі на дводенному неформальному саміті ЄС, назвав його "першим самітом без росіян".
Варто зазначити, що єдиний із лідерів країн ЄС, який відсутній на зустрічі – угорський прем'єр Віктор Орбан, який незабаром залишає посаду після 16 років при владі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на саміті в Айя-Напі країни ЄС погодили багаторічну дискусію щодо фінансової підтримки України, схваливши кредитний пакет у розмірі 90 мільярдів євро. Однак початковий оптимізм швидко змінився більш стриманими оцінками, адже навіть після ослаблення позицій угорського прем'єра Віктора Орбана європейські лідери зіткнулися з новими протиріччями щодо подальших кроків підтримки Києва. Як зазначає Politico, внутрішні розбіжності у ЄС залишаються значними.
За словами дипломатів, які були присутні на обговореннях, президент України Володимир Зеленський на переговорах виглядав більш впевненим і позитивно налаштованим, ніж у попередні місяці. Це пояснюється досягненням важливих фінансових домовленостей, які посилюють позиції Києва у діалозі із партнерами.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Центральна Європа проти Брюсселя: Мадьяр будує новий союз після падіння Орбану.