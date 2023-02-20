По данным шведской разведки, возросла угроза со стороны России

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Моесеенко Валентина
По данным шведской военной разведки, военная угроза со стороны Кремля в непосредственной близости от границ Швеции выросла, несмотря на то, что российская армия по-прежнему сосредоточена преимущественно в Украине, пишут "Комментарии".
Елена Халлин. Российская угроза Швеции возросла
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По ее словам, Россия, скорее всего, будет пытаться нарастить свое военное присутствие в регионе в ответ на вызванное российской агрессией в Украине решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.
Она также добавила, что высокий уровень напряженности может привести к тому, что ошибка или случайность повлекут за собой такой конфликт.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Финляндия и Швеция таки вступают в НАТО: подписан меморандум с Турцией. Три страны подписали трехсторонний меморандум о процессе членства Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заверил представителей скандинавских государств, что проголосует "за" во время саммита в Мадриде.
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