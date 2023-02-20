По данным шведской разведки, возросла угроза со стороны России

По данным шведской военной разведки, военная угроза со стороны Кремля в непосредственной близости от границ Швеции выросла, несмотря на то, что российская армия по-прежнему сосредоточена преимущественно в Украине, пишут "Комментарии".



Елена Халлин. Российская угроза Швеции возросла

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"Та европейская безопасность, к которой мы привыкли, перестала существовать, а вместе с этим повысились и риски для Швеции", — заявила журналистам глава шведской разведслужбы Елена Халлин.

По ее словам, Россия, скорее всего, будет пытаться нарастить свое военное присутствие в регионе в ответ на вызванное российской агрессией в Украине решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

" Хотя, по оценке шведской разведки, Россия не стремится к тому, чтобы нынешняя война в Украине переросла в открытый военный конфликт с НАТО, остается много непонятного , в основном по желанию российского руководства идти на высокий риск", — подчеркнула Халлин .

Она также добавила, что высокий уровень напряженности может привести к тому, что ошибка или случайность повлекут за собой такой конфликт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Финляндия и Швеция таки вступают в НАТО: подписан меморандум с Турцией. Три страны подписали трехсторонний меморандум о процессе членства Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заверил представителей скандинавских государств, что проголосует "за" во время саммита в Мадриде.

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