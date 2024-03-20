Почему польско-украинский кризис продолжается: что не так с сельским хозяйством ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европарламент и Европейский Совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоза украинских товаров без пошлин и квот. Между тем, польские фермеры не просто продолжают блокаду границы с Украиной, но начали еще и задерживать курсирование автобусов. Специально для портала "Комментарии" ситуацию проанализировали эксперты.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Должна быть честная конкурентная борьба

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поясняет:

"Вопрос блокады польскими фермерами границы с Украиной озвучивается практически на всех уровнях. Это уже причинило и может еще причинить огромные потери не только украинским аграриям, но и в целом нашей экономике. Речь идет о нескольких миллиардах евро. Учитывая, что у нас и так проблемы с наполнением бюджета, необходимо активно искать пути разрешения ситуации".

По словам эксперта, обнадеживает намерение Европарламента пролонгировать так называемый экономический безвиз (без пошлин и квот) для ввоза украинской продукции в ЕС еще почти на год. Но, во-первых, акцентирует он, окончательно решение еще не принято. Во-вторых, некоторые страны, как те же Польша, Франция, требует ввести ограничение к украинским мясу птицы, куриным яйцам, сахару. Кроме того, под удар могут попасть наши зерно, другая сельскохозяйственная продукция.

"Из позитива – на уровне ЕС может быть принято решение о запрете экспорта аграрной продукции из Беларуси и России. Но через Польшу всё это идет потоком. Однако местные фермеры почему-то на это закрывают глаза, а безосновательно блокируют именно границу с Украиной. Более того – теперь уже не только грузовой, но и пассажирский транспорт", – подчеркивает Леонид Козаченко.

Вопрос, считает он, должен решатся на уровне польских правительства и парламента. Следует искать хотя бы временные решения, применять их – и останавливать подобные действия фермеров.

"Также нужно мыслить глобальнее, – уверен эксперт. – В том числе – о том, как реформировать сельское хозяйство ЕС, которое попросту боится конкуренции с украинскими аграриями. Должна быть честная конкурентная борьба, когда мы совместными усилиями сможем развиваться более эффективно, ориентироваться на глобальные рынки".

До завершения местных выборов в Польше вряд ли произойдет прорыв в деблокировании границы

Политолог Владимир Цыбулько подчеркивает, что на 28 марта в Варшаве намечена польско-украинская межправительственная коллегия по поводу нашего аграрного транзита.

"Напомню, что в коалиционном правительстве Дональда Туска есть и аграрная партия, борющаяся за свой кусок пирога на местных выборах в Польше. Те состоятся 7 апреля, и аграрную тему сделали фактически главной политтехнологией местных выборов, сердцевиной конфликта", – поясняет эксперт.

И это, продолжает он, наложилось еще и на интригу с намеченными на лето выборами в Европарламент.

"Поэтому до завершения местных выборов в Польше вряд ли произойдет прорыв в деблокировании границы, – прогнозирует Владимир Цыбулько. – Ведь нынешняя оппозиционная (еще недавно правящая) партия "Право и Справедливость" сделала ставку на реванш, и руками радикальной "Конфедерации" (именно та во многом стоит за протестами фермеров) делает свое грязное дело".

Действия польских фермеров уже даже более вредят самой Польше, чем Украине

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что блокирование украино-польской границы вызвано, прежде всего, проблемами местных фермеров. К которым Украина не имеет никакого отношения.

"Фермеры Польши имели определенные дотации для своего процесса выращивания и производства. Но на сегодня, из-за потери рынков, как они сами признались, прежде всего, России и Беларуси, произошло падение реализации продукции. Но ошибочно винят в этом аграрку, идущую из Украины. Важно четко пояснять, что причина тут не в нас", – считает эксперт.

Он также обращает внимание, что масла в огонь подливает РФ и ее пропаганда, вбрасывая манипулятивные тезисы ради ослабления Украины, ради раздора между Киевом и Варшавой.

"Между тем, украинский бизнес переориентируется, благодаря более свободному движению по морю (за что спасибо ВСУ). Именно через порты Одессы сейчас транспортируется львиная доля нашей аграрной продукции. И тут есть еще возможности для роста объемов. Ну, а действия польских фермеров уже даже более вредят самой Польше, чем Украине, – отмечает Андрей Рязанцев. – К сожалению, они, не добившись от властей своей страны и ЕС нужного себе результата, начали блокировать даже пассажирское сообщение с Украиной, не имеющее никакого отношения к их проблемам".

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