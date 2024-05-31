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Почти половина жителей страны ЕС против того, чтобы блок оказывал Украине помощь: о ком идет речь

Венгрия продолжает подрывать единство ЕС по поддержке Украины

сегодня, 08:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Недавний опрос показал, что 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос компании Závecz Research по заказу портала 24.hu.

Почти половина жителей страны ЕС против того, чтобы блок оказывал Украине помощь: о ком идет речь

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса, 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину. В то же время треть опрошенных (32%) являются более сговорчивыми и поддержали бы помощь ЕС через финансовые, экономические и гуманитарные средства, а 16% – также прислали бы Украине оружие и военную технику.

Против помощи Украине со стороны ЕС в Венгрии чаще высказываются женщины, чем мужчины (54% против 38%), люди молодого и среднего возраста (47% и 51% соответственно) и люди без среднего образования (54%).

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия продолжает "играть в свою игру" внутри Европейского Союза, продолжая строить партнерские отношения, как с Минском, так и с Москвой. Так правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – Петер Сийярто призвал российских туристов посетить Венгрию, которая будет их "радостно приветствовать". При этом венгерский министр подчеркнул, что официальный Будапешт продолжает выдавать шенгенские визы жителям страны-агрессора. Именно поэтому, по его словам, россияне могут получить такую визу без проблем.




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Источник: https://24.hu/
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