Почти половина жителей страны ЕС против того, чтобы блок оказывал Украине помощь: о ком идет речь

Недавний опрос показал, что 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос компании Závecz Research по заказу портала 24.hu.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса, 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину. В то же время треть опрошенных (32%) являются более сговорчивыми и поддержали бы помощь ЕС через финансовые, экономические и гуманитарные средства, а 16% – также прислали бы Украине оружие и военную технику.

Против помощи Украине со стороны ЕС в Венгрии чаще высказываются женщины, чем мужчины (54% против 38%), люди молодого и среднего возраста (47% и 51% соответственно) и люди без среднего образования (54%).

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия продолжает "играть в свою игру" внутри Европейского Союза, продолжая строить партнерские отношения, как с Минском, так и с Москвой. Так правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – Петер Сийярто призвал российских туристов посетить Венгрию, которая будет их "радостно приветствовать". При этом венгерский министр подчеркнул, что официальный Будапешт продолжает выдавать шенгенские визы жителям страны-агрессора. Именно поэтому, по его словам, россияне могут получить такую визу без проблем.



