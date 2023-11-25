Поддерживают ли венгры помощь Украине: результаты соцопроса

Как передает портал "Комментарии", аналитический центр Nézőpont Intézet утверждает, что большинство венгров выступают против помощи Украине из бюджета ЕС, если Венгрия сама не получит средства Европейского Союза. Правда, есть один нюанс – этот аналитический центр считают приближенным к венгерскому правительству.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Согласно "опросу", более двух третей (69%) венгров не согласны с выделением Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС, пока сама Венгрия не получит доступ к фондам ЕС, и только 22% считают это приемлемым.

Среди избирателей партии власти "Фидес" против 50 миллиардов евро для Украины без выделения средств Венгрии – 94%, а среди сторонников оппозиции, наоборот, преобладает количество тех, кто не против нее даже без "венгерских" средств (45%; против 38%).

Кроме того, три четверти венгров (74%), по "опросу" Nézőpont, не согласны с идеей предоставления странами-членами ЕС дополнительных 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира для вооружения Украины, и только 19% согласны.

Эта позиция преобладает и среди проправительственных избирателей Венгрии (95%), и среди относительного большинства сторонников оппозиции (48% против 41%).

Интересно, что на прошлой неделе Nézőpont Intézet публиковал другой "опрос", согласно которому большинство венгров выступают против вступления Украины в Евросоюз.

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