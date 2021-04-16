Польша выдворила из страны дипломатов России

Причина высылки российских дипломатов – нарушение ими дипломатического статуса. Об этом говорится в сообщении МИД Польши. 3 сотрудника посольства РФ объявлены в Польше нежелательными лицами.

Польша (фото из открытых источников)

В частности, послу РФ вручена дипломатическая нота, в которой информировалось о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата. Названные сотрудники посольства нарушили дипломатический статус и осуществляли деятельность в ущерб Польше.

"Варшава полностью солидарна с введением США новых санкций в отношении России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. Об этом заявил глава Министерства развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин. Он также отметил, что в рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

ласти Польши изменят правила въезда в страну в связи с ситуацией с коронавирусом в мире и стране. Об этом сообщило Посольство Украины в Польше на своей Facebook-странице.

Следовательно, иностранцы, которые будут въезжать в страну из Шенгенской зоны, должны предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Чтобы вас беспроблемно впустили в страну, нужно сдать ПЦР или антиген-тест. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин . Есть у них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения.

Как сообщали ранее, в

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