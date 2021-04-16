logo
Русский Українська

BTC/USD

63089.14

ETH/USD

2504.53

LTC/USD

294.59

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Польша выдворила из страны дипломатов России
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша выдворила из страны дипломатов России

Варшава выразила солидарность с решением США ввести новые санкции в отношении России

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

Причина высылки российских дипломатов – нарушение ими дипломатического статуса. Об этом говорится в сообщении МИД Польши. 3 сотрудника посольства РФ объявлены в Польше нежелательными лицами. 

Польша выдворила из страны дипломатов России

Польша (фото из открытых источников)

В частности, послу РФ вручена дипломатическая нота, в которой информировалось о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата. Названные сотрудники посольства нарушили дипломатический статус и осуществляли деятельность в ущерб Польше.

"Варшава полностью солидарна с введением США новых санкций в отношении России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. Об этом заявил глава Министерства развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин. Он также отметил, что в рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Как сообщали ранее, власти Польши изменят правила въезда в страну в связи с ситуацией с коронавирусом в мире и стране. Об этом сообщило Посольство Украины в Польше на своей Facebook-странице. Следовательно, иностранцы, которые будут въезжать в страну из Шенгенской зоны, должны предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Чтобы вас беспроблемно впустили в страну, нужно сдать ПЦР или антиген-тест. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть у них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-rp-nt-uznania-trzech-rosyjskich-dyplomatow-za-personae-non-gratae
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ