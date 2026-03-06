После захвата инкассаторов Венгрия наконец-то оборвала молчание: в чем обвиняет Украину

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и работников банка из Украины, заявив, что задержание производилось "по подозрению в отмывании средств". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Index".

Инкассаторы Ощадбанка. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины.

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, осуществлявший управление грузом, состоявший из 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

В службе отметили, что в течение этого года через территорию Венгрии в Украину было перевезено более 900 млн. долларов США, 420 млн. евро и 146 кг золота. Венгрия проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве с участием Антитеррористического центра.

Утверждается, что Национальная налоговая и таможенная служба сразу же сообщила о начале процедуры украинской консульской службе, однако не получила ответа.

