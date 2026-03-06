logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Після захоплення інкасаторів Угорщина нарешті обірвала мовчання: у чому звинувачує Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Після захоплення інкасаторів Угорщина нарешті обірвала мовчання: у чому звинувачує Україну

Угорщина заявила про відмивання грошей і участь ексгенерала спецслужби України

6 березня 2026, 12:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів". Як інформує портал "Коментарі", про це пише видання "Index".

Після захоплення інкасаторів Угорщина нарешті обірвала мовчання: у чому звинувачує Україну

Інкасатори Ощадбанку. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо сімох громадян України.

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, який складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

В службі зауважили, що протягом цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 млн доларів США, 420 млн євро та 146 кг золота. Угорщина проводить розслідування відповідно до закону про кримінальне судочинство за участю Антитерористичного центру.

Стверджується, що Національна податкова та митна служба одразу ж повідомила про початок процедури українську консульську службу, однак не отримала відповіді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з наближенням виборів в Угорщині ситуація для чинного прем'єр-міністра країни Віктора Орбана стає все більше складною та непрогнозованою. Адже наразі, як свідчать результати соціологічних досліджень, одіозний політик як ніколи близький до втрати влади. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12% — і це за два місяці до виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".




