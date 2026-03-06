Після захоплення інкасаторів Угорщина нарешті обірвала мовчання: у чому звинувачує Україну

Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів". Як інформує портал "Коментарі", про це пише видання "Index".

Інкасатори Ощадбанку. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо сімох громадян України.

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, який складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

В службі зауважили, що протягом цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 млн доларів США, 420 млн євро та 146 кг золота. Угорщина проводить розслідування відповідно до закону про кримінальне судочинство за участю Антитерористичного центру.

Стверджується, що Національна податкова та митна служба одразу ж повідомила про початок процедури українську консульську службу, однак не отримала відповіді.

