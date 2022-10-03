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Послы ЕС не смогли утвердить новые санкции против РФ: подробности

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новые санкции против России

сегодня, 22:22
Автор:

Лиля Воробьева
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3 октября во время встречи послов ЕС в Брюсселе по восьмому пакету санкций против России, единогласное решение не было принято, участники встречи не смогли договориться. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Послы ЕС не смогли утвердить новые санкции против РФ: подробности

Санкции против РФ (фото из открытых источников)

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности о новом пакете санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в частности, о предельной цене на нефть", — говорится в сообщении журналиста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что объявили первые санкции из-за псевдореферендума на оккупированных территориях. Российские власти провели так называемый референдум на оккупированных территориях. Он проходил с 23 по 27 сентября. По нарисованным результатам большинство населения поддержало присоединение к Российской Федерации. Из-за таких действий РФ Великобритания решила ввести санкции. Под санкции попали 89 человек и три организации. В список вошли миллиардер Рик Нисанов, один из основателей металлургической компании с Урала Искандер Махмудов.

Также "Комментарии" информировали о том, что США готовят санкции против России из-за фиктивного референдума в Украине. В ближайшее время американское правительство планирует озвучить экономические санкции против Российской Федерации, которая провела незаконные референдумы на оккупированных территориях Украины. Ограничения планируют ввести в ближайшие дни, сообщает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Кроме участников и организаторов псевдореферендумов, под санкции планируют ввести также тех, кто агитировал за аннексию украинских земель.



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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1576951885919322112?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576951885919322112%7Ctwgr%5Ed865f22c51861383013eba60f5bdfffa60d7374d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2
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