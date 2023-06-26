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Появилась реакция ЕС на мятеж Пригожина: что происходит в России

Вторжение в Украину подорвало военную мощь России и грозит эпохой нестабильности для нее

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военная мощь и политическая система России дала серьезную трещину. Это показал скоротечный мятеж в России, которого не было бы, если бы ранее Кремль не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину. Произошедшее в России – это также сигнал всему цивилизованному миру о том, что поддержку Украины нужно усилить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Появилась реакция ЕС на мятеж Пригожина: что происходит в России

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Я думаю, сейчас еще важнее продолжать поддержку Украины, потому что события прошедшего викенда показывают, что война против Украины разрушает военную мощь России и расшатывает ее политическую систему", – заявил главный дипломат ЕС.


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Жозеп Боррель признал, что риск политической дестабилизации в такой ядерной державе, как Россия, вызывает опасения, и его следует учитывать.

"Монстр, которого Путин создал в обличии "Вагнера", теперь кусает его сейчас. Монстр действует против своего создателя", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, происходящее в России должно насторожить, ведь политическая система начинает меняться на фоне войны в Украине.

Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/eu_eeas/status/1673243971009781761
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