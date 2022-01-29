Президенту Хорватии снова не дает покоя Украина: советует Киеву начать переговоры с боевиками

Президент Хорватии Зоран Миланович снова дал знать о себе публичными высказываниями об Украине. В этот раз лидер хорват решил дать несколько советов украинской власти, посоветовав начать прямой диалог с боевиками ОРДЛО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "24 канал".

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: rbc.ru

Заран Миланович высказал мнение, что сегодня в Украине в почете люди, который "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков". Президент Хорватии, намекая на Россию, заявил, что неправильно вступать в конфликт с ядерным государством. Лучшее решение для Киева вступить в переговоры с представителями ОРДЛО, а не выполнять те рекомендации, которые дают "шарлатаны", которых в Европейском Союзе достаточно много.

Также президент Хорватии отвесил порцию критики премьер-министру Хорватии Андрею Плинковичу, заявив, что тот действует, словно "украинский агент". Говоря о себе Заран Миланович отметил, что не считает себя ни украинским врагом, ни другом России.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее президент Хорватии сделал скандальное заявление в адрес Украины, отметив, что Киев не может претендовать на членство в НАТО и Евросоюзе, потому что до сих пор не поборол коррупцию. Также президент Хорватии раскритиковал действия США, которые поддерживают Украины в противостоянии с Россией. Зоран Миланович предупредил, что ни один хорватский солдат не будет проливать кровь за Украину, если начнется открытая война с Россией и НАТО не будет в этом противостоянии стоять в стороне.

Позже появилось публичное заявление главы правительства Хорватии Андрея Пленковича, который попросил извинение у украинского народа за сказанное президентом Хорватии.





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