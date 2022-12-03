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Противоречивые заявления главы МИД Венгрии об ограничении цены на российскую нефть

Глава МИД Венгрии сообщил, что его страна не будет ущемлять максимальную цену на российскую нефть.

сегодня, 23:20
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подверг критике решение Европейского Союза о введении максимальных цен на российскую нефть. Венгер утверждает, что подобные действия вредят экономике Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook венгерского чиновника.

Противоречивые заявления главы МИД Венгрии об ограничении цены на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: с открытых источников

Глава МИД Венгрии вместо понижения цен на российскую нефть предлагает искать и увеличивать количество источников энергии. По словам Петера Сиярто, такое решение приведет к снижению цен на нефть.

"Давно пора осознать это в Брюсселе: такие и подобные меры вредят преимущественно европейской экономике", – утверждает венгерский политик.

Кроме того, венгерский политик утверждает об интересах Венгрии.

"В ходе переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в результате нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", — говорит Петер Сиярто

Такие странные слова министра иностранных дел Венгрии достаточно противоречивы, ведь именно ограничение цены на российскую нефть позволит покупать ее дешевле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС принял решение об установлении максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Польша и страны Балтии потребовали снизить цену до 30 долларов. Греция и Венгрия были против такого решения.

Также "Комментарии" писали об указе Путина, которым российский президент хочет нивелировать введенные правила Европейского Союза о максимальной цене на российскую нефть.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official
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