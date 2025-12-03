Шлях до членства в ЄС: Зеленський відповів, коли Україна відкриє перші переговорні кластери

Наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу із шести необхідних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування у ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що протягом 2026 року в ЄС головуватимуть Кіпр та Ірландія. На останню покладаються великі надії щодо закриття переговорних кластерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський комісар з юстиції Майкл Макграт наголосив, що для вступу України до Європейського Союзу Києву необхідно ефективно боротися з корупцією на найвищих рівнях влади. В інтерв'ю Politico він заявив, що притягнення до відповідальності корумпованих політиків та бізнесменів є ключовою умовою підтримки європейських країн.

За словами Макграта, уряди держав-членів ЄС не схвалять членство України, якщо вона не зможе продемонструвати надійну систему розслідування та переслідування корупції серед топ-чиновників. Єврокомісар наголосив, що кожна країна-кандидат повинна мати дієвий механізм, який дозволяє ефективно притягувати винних до судової відповідальності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – якщо так станеться і Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, тоді країни блоку мають бути готовими до того, щоб виплачувати українцям гроші за різними програмами. Саме через це Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.



